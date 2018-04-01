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Buradasınız : » » Siirt'teki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Siirt'teki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Siirt'te terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde şehit oldu.

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Siirtteki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Siirt'te 30 Mart'ta yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 25 yaşındakiUzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Siirt, PKK
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