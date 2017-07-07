  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Siirt'te kaymakamın aracına bombalı saldırı

Siirt'te kaymakamın aracına bombalı saldırı

Siirt'in Baykan ilçesi Kaymakamı Mehmet Kocabey'in makam otomobilinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

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Siirtte kaymakamın aracına bombalı saldırı
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Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcı, Kaymakam Mehmet Kocabey'in zırhlı makam aracının geçişi sırasında infilak ettirildi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca bir süre önce Baykan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kocabey, Yenice köyünde çeşitli temaslarda bulundu.

Temaslarının ardından ilçe merkezine dönen Kocabey'in içinde bulunduğu zırhlı makam aracının geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamanın etkisiyle araçta küçük çaplı hasar oluşurken, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan Kaymakam Kocabey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: Yaralı yok

İçişleri Bakanı Soylu, "Sabah 08.45 sıralarında Baykan Kaymakamımız Mehmet Kocabey'e, Yarımca civarında yol kontrolünü yapabilmek, oradaki inşaat işlerinin nasıl gittiğini takip edebilmek için oraya intikal etmek üzereyken yola döşenmiş bir el yapımı patlayıcı ile zarar verilmek istendi. Allah'a çok şükür hem Kaymakamımızda hem de personelimizde herhangi bir yaralanma söz konusu değil." dedi.

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