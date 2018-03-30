Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Ormanardı köyü mevkisinde bu sabah yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit düştü, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.

Saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilik'ten açıklama

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "30 Mart 2018 günü Siirt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Ormanardı köyü kırsalında operasyonel faaliyet icra etmekte olan Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli bir JÖH ve iki güvenlik korucusu timinin bulunduğu bölgeye yapılan saldırı sonrasında icra edilen operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, bir adet AK-47 Kaleşnikof Tüfek, bir adet M-16 Piyade Tüfeği, bir Bixi Makinalı Tüfek ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı icra edilen operasyonlar, azim ve kararlılıkla aralıksız devam etmektedir" denildi.

Süleyman Soylu, üs bölgesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Eruh ilçesi Ormanardı köyü mevkisinde PKK'lı teröristlerin saldırısında 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 4 asker ve 3 güvenlik korucusunun yaralandığı üst bölgesini ziyaret etti.

Telsiz üzerinden askerlere seslendi

Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay da eşlik etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, saldırının ardından başlatılan operasyona katılan güvenlik güçlerine telsiz üzerinden, şunları söyledi:

"Başımız sağolsun. Şehitlerin kanını yerde bırakmadığınız için Allah sizden razı olsun. Buralarda hiçbir noktada bunlara hayat hakkı vermememiz lazım. Bizim evlatlarımızın kanını bunların yanına koymamak lazım. Acımasız olacaksınız hem de sonsuza kadar bunlara karşı acımasız olacaksınız."

Soylu daha sonra saldırıda yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 4 asker ve 3 güvenlik korucusunu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada asker ve güvenlik korucularıyla bir süre konuşan Soylu, "Söz konusu bölgede teröristlere yönelik başlatılan operasyon devam ediyor. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi, 3 terörist ile de temas sağlandı." ifadelerini kullandı.

Hastanedeki ziyaretlere Orgeneral Çetin, Vali Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay ile Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın da eşlik etti.

Kaynak: AA