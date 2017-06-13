Siirt'te 11 terör örgütü hedefi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Pervari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, savaş uçakları, bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan barınma alanları ve erzak deposunun bulunduğu 11 hedefi imha ederken, ilk belirlemelere göre bir teröristi de etkisiz hale getirdi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam bölücü terör örgütüne yönelik Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında hava destekli operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, teröristlerce kullanılan 10 barınma alanı ile bir erzak deposunu imha ederken, ilk belirlemelere göre bir teröristi de etkisiz hale getirdi.

Hava harekatının ardından uçaklar üslerine döndü. AA