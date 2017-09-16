'SİHA sayesinde 3 bin rakımlı dağlarda bile teröristler rahat gezemiyor'

Dereköy Gazanfer Bilge Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Karamürsel İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi'ne katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, burada yaptığı konuşmada, partinin 1-2 ay sonra iktidarda 15'inci yılını tamamlayacağını belirterek, AK Parti'ye yalnızca bir siyasi parti olarak hiçbir zaman bakmadıklarını, bakmayacaklarını söyledi.

AK Parti'yi bin yıllık davanın bugünkü ismi olarak gördüklerini ve attıkları her adımda bu sorumluluk içerisinde hareket ettiklerini dile getiren Işık, Türkiye'nin 15 yıl önce ayakta durmakta zorlanan, vesayetin iliklerine kadar işlediği, son sözü derin vesayet odaklarının söylediği, bir ülke konumunda olduğunu kaydetti.

"Askeri vesayet, bürokratik vesayet tasfiye edildi"

Işık, devraldıkları emanetin bilincinde ve şuurunda, Türkiye'de büyük değişimler ve dönüşümleri hayata geçirmek için uğraştıklarını vurgulayarak, "Geldiğimiz noktada hamdolsun artık bugün Türkiye'de hiçbir vesayet odağından söz etmek mümkün değil. O askeri vesayet, bürokratik vesayet bunların tamamı tasfiye edildi. Bunlar tasfiye edilirken yeni bir vesayet oluşturmaya çalışan FETÖ de tasfiye edildi ve edilmeye de devam ediyor." diye konuştu.

FETÖ'nün askeri vesayetini kalıcı hale getirmek için 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milletin göğsünü siper etmesiyle önlendiğine işaret eden Işık, şunları söyledi:

"O geceyi değerli arkadaşımla (Efkan Ala) birlikte yaşadık. Ben İzmit'teydim, kendisi Ankara'daydı. En çok görüştüğümüz bakanlardan biriydi. Darbe teşebbüsü tamamen akamete uğratılana kadar sürekli irtibatta olduk. Sabaha kadar bu mücadeleyi verdik. Bugün sizin huzurlarınızda ben de Efkan Ala'ya bir kez daha teşekkür ediyorum."

SİHA tartışmaları

Başbakan Yardımcısı Işık, SİHA tartışmasının insan aklının havsalasının almayacağı bir noktaya geldiğini ifade ederek, "İktidarı devraldığımızda savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 24'tü, bugün yüzde 60'ları geçtik. Hem de sadece sayısal artışla kalmadık, niteliği de çok arttırdık. Kaliteyi de çok yükselttik. Allah'a hamdolsun bugün Türkiye pek çok silahta dışa bağımlı değil. Biz 1974'teki Kıbrıs ambargosunun ne manaya geldiğini çok iyi biliyoruz. 1990'larda terörle mücadelede eften püften sebeplerle Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu silahları vermeyenlerin yarın benzer pozisyonlarda yine aynı davranışı göstereceğini biliyoruz." açıklamasını yaptı.

Işık, özellikle son yıllarda kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirdiklerini ve güvenlik güçlerinin kişisel niteliklerinin yanında onları yüksek teknolojili silahlarla da donattıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Şimdi bundan kim rahatsız olur? Eğer bu silahlı İHA gidip masum bir insanı vurduysa elbette bu konuyla ilgili gerekli çalışma yapılır ama teröristi takip eden ve onu imha eden bir SİHA'yı kalkıp okların hedefine koymak kimin işine yarar? Bir milletvekili kalkıyor bunları 90'lı yıllardaki bir oluşuma benzetiyor. Hayır, bunlar teröristle sade vatandaşı ayıran ama teröriste fırsat vermeyen yüksek teknolojili hava araçları. Bu terörle mücadelede Türkiye'ye öyle büyük bir avantaj sağladı ki artık 3 bin rakımlı, 2 bin 500 rakımlı dağlarda bile teröristler rahat gezemez oldu. Bundan kim rahatsız olur? Bundan Türk insanı, Türkiye'de yaşayan vatandaş rahatsız olur mu? Adeta bölge halkının siyasi iradesine ipotek koymaya çalışan teröristlerden bölge halkı da rahatsız. Dolayısıyla SİHA'dan bölge halkı da memnun. Kim memnun değil, kim rahatsız? Terör örgütü rahatsız ve onun uzantıları rahatsız. İyi de terör örgütünden rahatsızlığı neden bir Cumhuriyet Halk Partisi vekili dile getiriyor? Daha acı olan onun bu rahatsızlığını dile getirmesine genel başkanı sahip çıkıyor."

"Bunlar açıkça CHP'nin sağduyulu seçmenini başka yere adreslemektir"

"CHP böyle bir yanlışa nasıl düşer?" diye 10 gündür düşündüğünü belirten Işık, "Herkesin ortak derdi olan ve milletin beşeri kaynaklarını adeta bugüne kadar boşa harcamasına sebep olan terörden ve terör örgütünün bu derecede hızlı ve etkin şekilde tasfiye edilmesinden, terörle mücadeleden Cumuriyet Halk Partisi neden rahatsız oldu?' Düşündüm düşündüm bir tek çıkar yol buldum, o da şu; herhalde Cumhuriyet Halk Partisi, 'Cumurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldi, yüzde 50'yi biz çıkaramayız nasıl olsa. Bir yeni oluşuma buradan biz destek verelim, CHP'nin sağduyulu seçmenini o tarafa kanalize edelim.' diye düşünüyorlardır. Çünkü bu delege yapısıyla CHP'de bir değişim mümkün değil ama hiçbir insaflı vatandaşın kabul edeceği beyanlar da değil bunlar. Bunlar açıkça CHP'nin sağduyulu seçmenini başka yere adreslemektir." ifadelerini kullandı.

"Bu terörle mücadele sonuna kadar sürdürülecek. Teröristle amansız mücadele edilecek ve teknolojinin tüm imkanları bu noktada kullanılmaya devam edilecek." diyen Işık, şunları kaydetti:

"Şimdi İHA'nın silahlandırılması ki, ANKA'nın silahlandırılması talimatını bizzat ben vermiştim, şu anda silahlı ANKA'larımız da devrede. Şimdi Hürkuş silahlanıyor. Artık Hürkuş'u sadece bir eğitim uçağı olarak kullanmıyoruz. Hürkuş aynı zamanda terörle mücadelede keşif, gözetleme ve gerektiğinde silahlarıyla terörist hedefleri vurma misyonuyla inşallah yakında devreye giriyor. Bu noktada hiçbir taviz olmaz, bu noktada hiç kimse Türkiye'den terörle, teröristle mücadele en küçük bir müsamaha veya en küçük bir geri adım en küçük bir duraksama beklemesin. Bunu yapacağız."