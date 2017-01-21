'Şiddet içeren herhangi bir oyuna gelmeyeceğiz'

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında saldırı sonucu hasarın oluştuğu odada yaptığı basın açıklamasında, saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Partilerine yapılan saldırının kendilerini yıldıramayacağını ifade eden Ecertaş, "Dün akşam aslında çok büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Rabbimize şükrediyoruz." dedi.

Lav silahı mermisinin, İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu tablonun tam ortasına isabet ettiğini ifade eden Ecertaş, şöyle konuştu:

"İsabet ettiği yerde 'Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal' mısrası yer alıyor. Dün akşamdan sonra İstanbul'da teşkilatımızla tekrardan birlik ve beraberliği konuşmayı düşündük. Bu tür saldırılar bizi daha çok birleştirir ve bütünleştirir. Biz gençler, asla şiddeti içeren herhangi bir oyuna gelmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi istedikleri kadar lav silahıyla saldırsınlar, biz bu yola her şeyimizi koyduk." AA