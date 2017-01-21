  • 21 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.769
    EURO 4.033
  • BIST 83067.15
    ALTIN 146.275
Buradasınız : » » 'Şiddet içeren herhangi bir oyuna gelmeyeceğiz'

'Şiddet içeren herhangi bir oyuna gelmeyeceğiz'

Melih Ecertaş, saldırıya ilişkin, "Bu tür saldırılar bizi daha çok birleştirir ve bütünleştirir. Biz gençler, asla şiddeti içeren herhangi bir oyuna gelmeyeceğiz." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şiddet içeren herhangi bir oyuna gelmeyeceğiz

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında saldırı sonucu hasarın oluştuğu odada yaptığı basın açıklamasında, saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Partilerine yapılan saldırının kendilerini yıldıramayacağını ifade eden Ecertaş, "Dün akşam aslında çok büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Rabbimize şükrediyoruz." dedi.

Lav silahı mermisinin, İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu tablonun tam ortasına isabet ettiğini ifade eden Ecertaş, şöyle konuştu:

"İsabet ettiği yerde 'Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal' mısrası yer alıyor. Dün akşamdan sonra İstanbul'da teşkilatımızla tekrardan birlik ve beraberliği konuşmayı düşündük. Bu tür saldırılar bizi daha çok birleştirir ve bütünleştirir. Biz gençler, asla şiddeti içeren herhangi bir oyuna gelmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi istedikleri kadar lav silahıyla saldırsınlar, biz bu yola her şeyimizi koyduk." AA

Etiketler: ak parti istanbul il başkanlığı, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecert
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER