'Seyit Onbaşılar, Ömer Halisdemirler hiçbir zaman bitmeyecek'

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için saygı atışı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, törende yaptığı konuşmada, "57. Alay Vefa Yürüşü"nü artık geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

Bugün burada 102 yıl önce milleti, vatanı, bayrağı, inançları için şehit olmuş ve bu aziz vatanı bizlere emanet etmiş ecdadı anmak için bir araya geldiklerini anlatan Kılıç, "Bugün yürüdüğümüz yol, burada ecdadımızın neler hissettiğini neler yaşadığını ne fedakarlıkta bulunduğunu birazcık anlayabilmemiz, hissedebilmemiz için inanıyorum ki sizlere bir rehber olmuştur." diye konuştu.

Kılıç, bu memleketin, milletin aziz evlatları, bir asır önce vatan, millet, bayrak, inanç uğruna nasıl şehit olduysa, kendilerini gelen düşmanın üzerine attıysa, bugün de aynı şekilde bu aziz milletin her bir evladının gelecek her türlü tehdide karşı kendisini öne atmaya hazır olduğunu anlattı.

Bugün vatan, millet için pek çok askerin, mehmetçiğin nöbette olduğunu vurgulayan Kılıç, onların, Çanakkale ruhuyla görevlerini yerine getirdiğini aktardı.

"Seyit Onbaşılar hiçbir zaman bitmeyecek"

Kılıç, işte bu bilinç ve ruhla daha yapacak çok işlerinin bulunduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seyit Onbaşılar hiçbir zaman bitmeyecek. Ömer Halisdemirler hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü bu milletin birlik ve beraberliğiyle beraber aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Burada bize karşı o günlerin şartları içerisinde düşman olup gelip de atalarımızı öldürmek için gelenler dahi bugün buraya geldiklerinde bu aziz milletin ecdadının ne kadar büyük bir onur ve şerefle vatanını, milletini, bayrağını ve inancını koruduğuna şehadet ediyorlar. Çünkü bizim milletimizin karakteri her ne olursa olsun üzerinde taşıdığı medeniyet mirasını ve emaneti doğru şekilde taşımaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu aziz milletin ilk devleti değildir. Ama Allah'ın izniyle son devleti olacaktır ve ilelebet payidar kalacaktır."

"Onlar dönmeyi asla düşünmediler"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına konuşan Piyade Albay Serhat Demirbaş da kınalı kuzuların bir karış vatan toprağını düşmana çiğnetmeme uğruna kendilerini kurban ettiğini vurgulayarak, "Çanakkale Savaşlarına 49 subay ve 3 bin 638 eratla giren 57'nci Alay'ın sadece 25 Nisan'da verdiği kayıp bin 731 şehit ve 543 kayıp olmak üzere toplam 2 bin 274 arslan idi. Alayın yaş ortalaması ise 24'tü. Okullarını, nişanlılarını, eşlerini, çocuklarını, ana ve babalarını bırakarak cepheye koşan bu gençler bir daha geri dönmediler. Çünkü onlar dönmeyi asla düşünmediler." diye konuştu.

Konuşmasında gençlere de seslenen Demirbaş, "Biraz sonra temsili sancağını devir teslim yapacağınız Kahraman 57. Alayı'n her ferdi, bulunduğumuz bölgede düşmana karşı koyarken şehadet şerbetini içmiş ancak vatanını düşmana asla çiğnetmemiştir." ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin dün olduğu gibi bugün de emanet edilen mukaddes vatan topraklarını, aynı ruhla sonsuza kadar muhafaza ve müdafaa etmek için canını seve seve vermeye hazır olacağını anlatan Demirbaş, "Çanakkale'de devleşen, gönüllerimizde ebedileşen yüce kahramanlar ruhlarınız şad olsun." dedi.

57. Alay'ın temsili sancağının devir teslimi

Konuşmaların ardından 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden bir öğrenci temsili sancağı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden bir öğrenciye teslim etti.

Törende, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, diğer askeri ve protokol üyeleriyle yürüyüşe katılan çok sayıda öğrenci hazır bulundu.