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Buradasınız : » » Şeyh Huruz Bölgesi'nde tünel ve mevziler tespit edildi

Şeyh Huruz Bölgesi'nde tünel ve mevziler tespit edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Şey Huruz Bölgesi’nde arama çalışmalarını sürdüren TSK, Ceylan Tepe’de teröristlere ait çok sayıdamevzi ve barınak tespit etti.

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Şeyh Huruz Bölgesinde tünel ve mevziler tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’i terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Mevzi ve tüneller tespit edildi

Harekat kapsamında, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, Şeyh Huruz Bölgesi’ndeki tarama çalışmalarını sürdürüyor. 

Bölgede tespit edilen terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevzi ve betonarme tünellerde, battaniye, silah ve mühimmatlar ile teröristlerin mevzi kazmak için kullandığı iş makinesi ele geçirildi

Şeyh Huruz köyü teröristlerden temizlenmişti

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçleri, Afrin’in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Şeyh Huruz ve alt yerleşimlerini terör örgütü YPG/PKK’dan temizlemişti.


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ypg pkk, şeyh horoz bölgesi
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