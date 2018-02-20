Şeyh Huruz Bölgesi'nde tünel ve mevziler tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’i terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor.
Mevzi ve tüneller tespit edildi
Harekat kapsamında, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, Şeyh Huruz Bölgesi’ndeki tarama çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede tespit edilen terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevzi ve betonarme tünellerde, battaniye, silah ve mühimmatlar ile teröristlerin mevzi kazmak için kullandığı iş makinesi ele geçirildi
Şeyh Huruz köyü teröristlerden temizlenmişti
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçleri, Afrin’in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Şeyh Huruz ve alt yerleşimlerini terör örgütü YPG/PKK’dan temizlemişti.
Kaynak: TRT Haber