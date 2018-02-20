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Şeyh Huruz Bölgesi'nde tünel ve mevziler tespit edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Şey Huruz Bölgesi’nde arama çalışmalarını sürdüren TSK, Ceylan Tepe’de teröristlere ait çok sayıdamevzi ve barınak tespit etti.

20 Şubat 2018 Salı 16:49



