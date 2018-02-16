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Buradasınız : » » Şeyh Horoz teröristlerden arındırılıyor

Şeyh Horoz teröristlerden arındırılıyor

Afrin'deki Şeyh Horoz bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Şeyh Horoz teröristlerden arındırılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, Hatay'ın sınıra sıfır noktasında yer alan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile savaş jetleri, terör örgütü YPG/PKK hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Operasyonda, teröristlerden büyük oranda arındırılan Şeyh Horoz bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, şeyh horoz, afrin
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