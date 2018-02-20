Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Sudan'a gitti.

Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Hartum Havaalanı'nda Sudan Turizm Bakanı Muhammed Mustafa Ebu Zeyd tarafından karşıladı.

Sudan Başbakanı Salih ile görüştü

Çavuşoğlu, Başbakanlık konutunda Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih tarafından kabul edildi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Sudan ile savunma başta olmak üzere her alanda işbirliğinin artacağını kaydeden Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aralık ayının sonlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın Sudan'ı ziyareti vesilesi ile iki ülke arasında ilişkilerde yeni bir motivasyon ortaya çıkmış. Yeni bir ivme kazanmıştı. Tarafımdan gerçekleştirilmekte olan bu ziyaretle Sayın Cumhurbaşkanımızın alınan kararların takibi ve gerçekleşmesine yönelik bir ziyarettir."

"Sudan, Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek veriyor"

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Çavuşoğlu, Sudan hükümetinin operasyona tam destek verdiğini söyledi.

Sevakin Adası'nda çalışmalar hız kazandı

Sudan’daki tarihi Sevakin Adası'nda çalışmalar da hız kazandı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında gündeme gelen Sevakin Adası'ndaki eserlerin restorasyonu ile ilgili incelemelerde de bulundu.

Çavuşooğlu, "Sevakin Adası'nın bizim tasavvurumuza göre önümüzdeki süreçte aynen tarihte olduğu gibi bir cazibe merkezi olmasını ve herkesin buraya gelerek Sevaki'nde bu tarihi mekanları ziyaret etme arzumuz var." dedi.

Çavuşoğlu ayrıca geçtiğimiz günlerde 20 kişilik teknik ekibin adada ön çalışma yaptığını kaydetti.

TİKA'nın restore ettiği Ali Dinar Sarayı'nı ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Sudan'da TİKA'nın restore ettiği Ali Dinar Sarayı'nda incelemelerde bulundu, gıda yardım programına katıldı.

Sabah saatlerinde başkent Hartum'a gelen Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih ile yapılan görüşmenin ardından Kuzey Darfur Eyaleti'ne gitti.

Eyalet Valisi Abdülvahid Yusuf İbrahim tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) restore ettiği Sultan Ali Dinar Sarayı'nda incelemelerde bulundu.

TİKA'dan 2 bin 500 aileye gıda paketi

Çavuşoğlu, Kuzey Darfur'un El-Faşhir kentinde gıda yardım paketi dağıtımına da katıldı.

Eyalet Valiliği Binası Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin mazlumların sesi olmaya devam edeceğini söyledi.

Darfurlulara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Kardeşlik ve dostluk kara günde belli olur. Sahip olduğumuz ortak değerler, köklü tarih zorlukları aşmamızdaki en büyük güç kaynağımızdır. Biz bütün dünyada barış ve huzur istiyoruz. Bu yüzden hakkı yaşamaya ve hakkı söylemeye devam edeceğiz."

Başta Darfur olmak üzere Sudan'a yapılan insani yardımların devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, TİKA'nın yapacağı gıda yardımıyla 2 bin 500 ailenin yüzünün güleceğini vurguladı.

Programın ardından pazar yerini gezen Çavuşoğlu'na Darfurlular büyük ilgi gösterdi.

Çavuşoğlu, El Faşir'de halk oyunları ile karşılandı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ziyarette bulunduğu Sudan'ın Kuzey Darfur Eyaleti'nin Başkenti El Faşir'de, El Faşir Havaalanı'nda Kuzey darfur Valisi Abdelvahid Yusuf İbrahim tarafından karşılandı. Karşılamada halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kaynak: TRT Haber