  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Seri katil Atalay Filiz için hesap vakti

Seri katil Atalay Filiz için hesap vakti

Seri cinayet zanlısı Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle, yargılanmasına başlandı.

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Seri katil Atalay Filiz için hesap vakti

Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Filiz ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Fatma Kayıkçı'nın yakınları da hazır bulundu.

Taraflar salona alındığı sırada Fatma Kayıkçı'nın eşi Gani Kayıkçı, bağırarak sanık Atalay Filiz'in üzerine yürümeye çalıştı. Bunun üzerine mahkeme heyeti, duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesiyle Kayıkçı'nın salondan çıkarılmasına karar verdi. Duruşmayı takip etmek isteyen bazı basın mensuplarının da güvenlik görevlilerince salona alınmaması nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı.

Daha sonra başlanan duruşmada, kimlik tespitinin ardından savunması sorulan Filiz, "Psikolojik olarak çok iyi hissetmiyorum kendimi, o yüzden daha sonra savunma yapmak istiyorum." dedi.

Filiz'in avukatı Uğur Poyraz da müvekkilinin savunmasını, gelecek celse hazır olduğunda yapacağını söyledi.

Fatma Kayıkçı'nın oğlu M.K.K'da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

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