  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Seri kararlar alıp neticeye varırsak isabetli olur'

'Seri kararlar alıp neticeye varırsak isabetli olur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı. Erdoğan, "İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir" dedi.

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Seri kararlar alıp neticeye varırsak isabetli olur

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı ortak açıklamada, "İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam ile terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Dolayısıyla kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek bu, o dinin mensuplarını üzer." dedi.

"Dünyada DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren bir 2. ülke yok"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"DEAŞ terör örgütünden dolayı, kalkıp 'İslamist terör'ü kullanırsak bu üzücü olur. Bunu lütfen kullanmayalım. Çünkü kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak durumundayız, sessiz kalırsak bunu kabul olur. Ben Müslüman Cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem. Şu anda dünyada DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren bir ikinci ülke yok. Herkes işin lafında ama biz, bununla mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

"PKK, PYD, YPG Fetullahçı Terör Örgütü odur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "PKK neyse, PYD neyse, YPG neyse Fetullahçı Terör Örgütü odur. Benim ülkemde devlete darbe yapacak ve bu darbe yapan eğer kalkıp Almanya'ya kaçıyorsa, Almanya'da barınıyorsa bunlara karşı Alman yönetiminin de, haklısınız Adalet Bakanları birbirleriyle ilişki kurmak suretiyle belge, bilgi bunlar gönderilebilir ama biz Amerika'ya da 85 koli belge, bilgi gönderdik, hala yargıdan çıkacak kararlar bekleniyor. Biz aynı zamanda NATO'da beraberiz, iki dost, müttefik ülkeyiz. Bu konularda çok daha seri kararlar almak suretiyle inanıyorum ki 'geciken adalet adalet değildir' anlayışını biz ters yüz edip bir an önce neticeye varırsak isabetli olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

Etiketler: islam, cumhurbaşkanı erdoğan, Almanya Başbakanı Merke, açıklama
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