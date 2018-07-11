Şeref Malkoç’tan İsrail’e ‘Ebru Özkan’ mektubu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran’da İstanbul’a dönüşü sırasında Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’nda gözaltına alınan Ebru Özkan’ın mahkemeye elleri kelepçeli, ayakları prangalı bir şekilde getirilmesi hakkında İsrail Ombudsmanı Joseph Shapira’ya mektup gönderdi.

Malkoç, mektubunda, gözaltı sürecinde Özkan'ın elleri kelepçeli, ayakları prangalı şekildeki görüntülerinin Türk kamuoyunda olumsuz etki yarattığını belirtti.

Bir kadının ayaklarına pranga vurulmasının insan hakları açısından bunu yapan ülkeye itibar kazandırmayacağını belirten Malkoç, bunun medeni ülkelerde görülmeyen bir görüntü olduğunu vurguladı.

“Bu olumsuzlukların bir daha yaşanmamasını umuyorum”

Ombudsmanlara, idarelerin eylem ve işlemlerini denetlemenin yanı sıra insan haklarının korunması ve teşvik edilmesi noktasında da görevler düştüğünü ifade eden Malkoç, mektubunda şunları kaydetti:

"Hangi millet ve inanca sahip olursa olsun, bir kişiye insanlık dışı ve onur kırıcı şekilde muamele edilmesinin insan haklarına aykırı olduğu şüphe götürmez bir gerçektir.

Bu durumu anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. İnsan haklarının korunmasından ve geliştirilmesinden sorumlu kişiler olarak, bu olumsuzlukların bir daha yaşanmamasını umuyorum."

Kaynak: AA