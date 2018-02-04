  • 04 ŞUBAT 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.775
    EURO 4.706
  • BIST 118119.4
    ALTIN 161.622
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » "Seragıp bölgesinden 30-35 bin kişilik bir göç ihtimali var"

"Seragıp bölgesinden 30-35 bin kişilik bir göç ihtimali var"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, İdlib'in güney doğusunda yer alan Seragıp'ta rejim bombardımanının olduğunu belirterek, bu bölgeden bir göç dalgası olabileceğini söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;Seragıp bölgesinden 30-35 bin kişilik bir göç ihtimali var&quot;

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'de rejim güçlerince İdlib bölgesine yönelik saldırıların olduğunu söyledi.

Saldırıların özellikle İdlib'in güney doğusunda yoğunlaştığını ifade eden Kınık, bu bölgelerden yeni bir göç dalgası beklendiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda Seragıp dediğimiz bölge, rejim tarafından bombalanıyor. Seragıp bölgesinden 30-35 bin kişilik bir göç ihtimali var. Bu yüzden o bölgede 108 ve 44 dönümlük iki tane kamp alanımız var. Bu arazilerin tahsislerini aldık. Bu alan İdlib içerisinde. AFAD ile birlikte çalışmalarımıza başlıyoruz. AFAD alt yapı ve zemin düzenlemesini sağladıktan sonra biz de çadır kurulumuna başlayacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde zemin hazırlıkları başlar diye bekliyoruz."

Bölgede rejimin bombardımanının devam ettiğine işaret eden Kınık, göç hareketinin başlamasıyla misafir kabulü gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: türk kızılayı genel başkanı kerem kınık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER