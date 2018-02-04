Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'de rejim güçlerince İdlib bölgesine yönelik saldırıların olduğunu söyledi.

Saldırıların özellikle İdlib'in güney doğusunda yoğunlaştığını ifade eden Kınık, bu bölgelerden yeni bir göç dalgası beklendiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda Seragıp dediğimiz bölge, rejim tarafından bombalanıyor. Seragıp bölgesinden 30-35 bin kişilik bir göç ihtimali var. Bu yüzden o bölgede 108 ve 44 dönümlük iki tane kamp alanımız var. Bu arazilerin tahsislerini aldık. Bu alan İdlib içerisinde. AFAD ile birlikte çalışmalarımıza başlıyoruz. AFAD alt yapı ve zemin düzenlemesini sağladıktan sonra biz de çadır kurulumuna başlayacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde zemin hazırlıkları başlar diye bekliyoruz."

Bölgede rejimin bombardımanının devam ettiğine işaret eden Kınık, göç hareketinin başlamasıyla misafir kabulü gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA