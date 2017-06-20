'Senin yalan makinesi olduğunu bu ülkede bilmeyen kalmadı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnafla iftarda bir araya geldi.

"Bu ülkede adaletin olduğuna inanıyoruz"

Erdoğan, iftar sonrası yaptığı konuşmada, "Bu ülkede adaletin olduğuna inanıyoruz. Bu ülkede adalet var dolayısıyla adaletin pençesinden kurtulamayacaksınız. Birilerinin elinde kartonlarla yürüyerek, adalet araması gibi değil bizim aradığımız adalet. Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır. 2 bin 193 gazimizin şu anda yaralı oluşudur." dedi.

"Yolları açık olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul'a yürüyorlar, yolları açık olsun. Kamunun hukukunu bozmadan böyle bir aslında hakları da yok fakat arkadaşlarımız, hükümetimiz burada onlara anlayış göstermek suretiyle onlar bu yürüyüşlerini devam ettiriyorlar."

"Müddei iddiasını ispatla mükelleftir, iddianı ispat et"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin parti grup toplantısını açık alanda yapmasına ilişkin, "Bugün grup toplantısını açık alanda yapmışlar. Kapalı alan herhalde sıcak geliyor. Oradan da bir ifade kullanıyor. Cumhurbaşkanının yargıya talimat verdiği ile alakalı ve istifaya çağırıyor, 'Eğer olmazsa ben istifa ederim' diyor. Bu senin ilk defa değil ki. Sen bugüne kadar kaç kere bu şeyleri söyledin. Onun için de senin bu yalan makinesi olduğunu bu ülkede bilmeyen kalmadı. Böyle bir şeyi ispata davet ediyor. Sen bir defa kendini bu ülkede ne olduğunu millete kabul ettirmişsin millet seni çok iyi biliyor, tanıyor. Biliyor ki hiçbir sözünde durmaz. Eğer ispata yönelik bir şeyin varsa hukukta kaide şudur; müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İddianı ispat et." ifadelerini kullandı.