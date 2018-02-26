Senegal basını: Dakar güçlü Türk lider Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika turu kapsamında Cezayir ve Moritanya'dan sonra çarşamba günü Senegal'e gerçekleştireceği ziyarete, ülke basını son bir haftadır geniş yer veriyor.

Ülkede Fransızca yayın yapan yüksek tirajlı gazetelerden Le Soleil, ziyareti “Hoş geldiniz, Sayın Başkan" şeklinde manşetten duyurdu.

Gazetenin haberinde, "Dakar, 28 Şubat Çarşamba günü uluslararası diplomasi satrancında verimli hamleler yapan güçlü Türk lider Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor." denildi.

Erdoğan'ın, iki günlük ziyaret kapsamında Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüşeceği yazılan haberde, görüşmeye paralel olarak iki ülkenin heyetleri arasında bazı anlaşmaların imzalanmasının beklendiği yer aldı.

"Kıta ülkelerini bu kadar yoğun ziyaret eden ilk lider"

Senegal'de yerel dil Wolofça ile Fransızca yayın yapan Leuz TV kanalının haberinde, ziyaretin iki ülke ilişkilerini güçlendireceğine, Erdoğan'ın ülkedeki Türk yatırımcıları teşvik amacıyla Türk firmalarınca Senegal'de inşa edilen havalimanı, spor salonu, kongre merkezi ve uluslararası büyük hali ziyaret edeceği yazıldı.

Afrika haberlerini sayfasına taşıyan Intellivoire internet sitesinin haberinde de Erdoğan'ın 2005'te başlayan Afrika açılımı sayesinde kıta ülkeleri ile Türkiye arasında ticaret oranının önemli ölçüde arttığı yorumu yapıldı.

Haberde, bazılarına birden fazla olmak üzere 39 Afrika ülkesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, dünya liderleri arasında kıta ülkelerini bu kadar yoğun ziyaret eden ilk lider konumunda olduğu vurgulandı.

Uluslararası Afrika basını da Erdoğan’ın ziyaretine yer verdi.

Kaynak: AA