Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Biz ne diyoruz? Doğrudan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkıp Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda yürüdüğü zaman milletiyle yürüdü. Millete gücünü vermek için yürüdü. Şimdi çıkmış işte bir tanesi Samsun'dan çıkacakmış da İzmir'e gidecekmiş de... Sen Samsun'un yolunu bile bulamazsın o kafayla." dedi.

Kılıç, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesinde seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

Bakan Kılıç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İslami Dayanışma Oyunları Federasyonunun yönetim kurulu toplantısına katıldığını, 2021 yılındaki İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapma başvurularının toplantıda kabul edildiğini söyledi.

Kılıç, Samsun'da da 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağını belirterek, Türkiye'nin uluslararası büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek güçte olduğunu vurguladı.

"Sen ne konuştuğunu bilmiyorsun"

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u eleştiren Kılıç, "16 Nisan'da 'evet' çıkarsa 'evet' diyen vatandaşlarımızı İzmir'den denize dökecekmiş. Öyle mi? Sen ne konuştuğunu bilmiyorsun, ağzından çıkanı bilmiyorsun. İzmir'den denize dökülen, bu ülkenin geleceğine engel olan düşmanlarımızdı. Bu millet onları oradan denize döktü. Sen kimsin? Sen neyle neyi karşılaştırıyorsun? Kafada başka şey var. Milletin iradesini, milleti kendine düşman gören var orada." ifadesini kullandı.

Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni sistemde "tek adamlık" olacağı şeklindeki ifadelerine değinirken de "Sayın Kılıçdaroğlu, sen türünün tek örneğisin. 7 seçim kaybedip de genel başkanlık koltuğunda oturan tek adamsın. Onun için tek adamsın evet. Sen tek adamsın. Milletinin yüzde 52 teveccühünü almış, gönlüne girmiş, 12'den fazla seçim kazanmış Sayın Cumhurbaşkanımız değil. Milletin seçtiği adamla, hiçbir seçim kazanmamış adam aynı olur mu?" dedi.

CHP'nin parlamenter sistemi koruduklarını ileri sürdüğünü dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Geçmişte sandıktan çıkmış olan milli iradeye saygı duymaksızın kendilerine göre kararlar aldılar. Güneş Motellerde hükümetler kurdular, transfer yaparak. Bu muydu milli iradeye saygı? Bu mu parlamentoya saygı? Biz ne diyoruz? Doğrudan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkıp Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda yürüdüğü zaman, milletiyle yürüdü. Millete gücünü vermek için yürüdü. Şimdi çıkmış işte bir tanesi Samsun'dan çıkacakmış da İzmir'e gidecekmiş de... Sen Samsun'un yolunu bile bulamazsın o kafayla. Belki eve bile almamış olabilirler onu. Sen ne saçmalıyorsun diye."

Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğu" yönündeki iddialarını da eleştiren Kılıç, "Darbenin kontrollüsü, kontrolsüzü mü olur ya. Yazıklar olsun. Sayın Kılıçdaroğlu o akşam kontrollü yerlere kaçtı gitti. Milletinin içinde değildi. Cumhurbaşkanımız Marmaris'ten bindi uçağa geldi İstanbul'a indi milletinin, halkının yanına. Kılıçdaroğlu neredeydi? Bakırköy'de belediye başkanının evindeydi. Biz neredeydik? Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Samsunlularla beraberdik. Hiç görmedik onları. Yazıklar olsun. Meclis'i bombalayan o hainler, o teröristler başarılı olsaydı demek ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun partisine mensup o gün o Meclis'te olan milletvekillerinin hepsi ölmüştü. Kontrollü ha. Yazıklar olsun Sayın Kılıçdaroğlu. Bu milletten özür dilemelisin. Özür dilemezsen bu milletin yüzüne bakamazsın. Bakmamalısın da zaten." ifadelerini kullandı.

18 yaş konusuna da değinen Kılıç, "18 yaş Allah'ın izniyle geliyor. Kılıçdaroğlu ne dedi? Askerliğini yapmamış olan milletvekili mi olacak? Değerli hanım kardeşlerim yani zihinde toplumun yarısı yok onda. Sizin askerlik yükümlülüğünüz var mı? Yok ama Kılıçdaroğlu'na göre böyle bir gariplik var." dedi.

Bakan Kılıç, referandum sonucuna ilişkin anketlere dönük de "En kuvvetli ve en sonuç alıcı anket, 16 Nisan günü alınacak." değerlendirmesinde bulundu. AA