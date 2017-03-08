'Sen nasıl Avrupa Birliği'sin?'

Elvan, "Kararım Evet" programı için geldiği Cihanbeyli ilçesinde, esnafla bir araya geldi.

Dükkanları tek tek gezen Elvan, vatandaşlardan 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında 'evet' çıkması için destek istedi. Elvan, bir simitçiden aldığı simitleri, çevredekilere dağıttı.

'Söz milletimizin'

Daha sonra AK Parti Cihanbeyli İlçe Teşkilatınca, Belediye konferans salonunda düzenlenen programa katılan Elvan, önce "yeter söz milletin" diyerek yola çıktıklarını, daha sonra da "durmak yok, yola devam" dediklerini söyledi.

Elvan, Türkiye'nin son 15 yılda büyük kalkınma hamlesi gerçekleştiğini, bunu da milletin desteğiyle başardıklarını belirterek, milletin verdiği güçlü destekle birçok engeli aştıklarını, aşmaya da devam ettiklerini vurguladı.

16 Nisan'dan sonra vesayet engelini görmek istemediklerini anlatan Elvan, milli iradenin önüne konulan engelleri, duvarları tamamıyla kaldırmak istediklerini dile getirdi.

Elvan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yeni bir yaklaşım ve sistem olarak niteleyerek, "2023 hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye'nin daha gelişmiş ve kalkınmış hale gelmesi için bu çabayı sarf ediyoruz. 15 Temmuz gibi darbe girişimlerinin yaşanmaması için, güçlü bir hükümet ve yönetim anlayışı için, güçlü Meclis ve yargı için yeni anayasa değişikliğine 'evet' diyoruz." diye konuştu.

Dünyada büyük değişimler yaşandığını, böyle bir ortamda güçlü liderliğin önem taşıdığına işaret eden Elvan, yeni hükümet sisteminin güçlü liderliğin önünü açacağını dile etirdi.

Yargı güçlenecek

Elvan, anayasa değişikliğinde hakimler ve savcılar kurulunun üye sayısının 13 olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni sistemde 13 üyenin 7'sini Meclis, nitelikli çoğunlukla seçiyor. Çoğunluk sağlanamadığında kuraya tabi tutulacak. Cumhurbaşkanı ise 4 üye seçiyor. Doğal üyeler de Adalet Bakanı ve müsteşarıdır. Mevcut yapıya baktığınızda bürokrasinin atama yaptığını görüyorsunuz. Yargı millet adına karar verdiğine göre, milletin temsilcileri yargının idaresini atamalı diye düşünüyoruz. Son derece demokratik bir yaklaşım ki onu yapıyoruz yeni sistemde. Demokrasiye güç katan, yürütmeye daha dinamik yapı veren, daha hızlı karar alma mekanizması doğuran yürütme yapısı, güçlü yasama ve yargıdan oluşan, yasama, yürütme, yargının birbirinden ayrı yapıda olduğu sistem oluşturuyoruz."

Yasama ile yürütmenin birbirinden ayrılacağını, bakanın milletvekili olamayacağını anlatan Elvan, anayasa değişikliği maddelerini vatandaşlara detaylı olarak anlatmaları gerektiğini dile getirdi.

Elvan, muhalefetin gençlerin milletvekili seçilmesini istemediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 21 yaşında fethetti. Gençlerimize güveniyoruz. 'AK Parti işçi, bakkal ve manavın çocuğunu milletvekili yapmaz' diyorlar. Onlar kendilerine baksınlar. AK Parti milletvekilleri arasında o kadar çok bakkal, işçi, memur ve esnaf çocuğu var ki. Biz Anadolu'dan çıkmış insanlarız. Farklı dünyaların insani değiliz. Milletin bağrından çıkmış, milletin derdiyle dertlenen bir partiyiz. Yeni dönemde bakkal, işçi, memur ve esnaf çocuklarını milletvekili yapacağız. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapacağız."

Elvan, programın sonunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan'a çiçek verdi.

Bakan Elvan, daha sonra Altınekin'de Belediyesi Düğün Salonu'nda, AK Parti İlçe Teşkilatınca düzenlenen "Kararımız Evet" programında, milletin hayrına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Sen nasıl Avrupa Birliği'sin?"

Bundan sonra da milletin hayrına olan çalışmaları yürüteceklerini aktaran Elvan, şunları söyledi:

"Bu anayasa değişimine terör örgütleri, FETÖ, Kandil ve vesayet odakları karşı çıkıyor. Almanya'nın tutumunu hep birlikte gördük. Almanya, bakanlarımızı konuşturmak istemedi. Aynı şekilde Hollanda... Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız Almanya'ya yönelik açıklamaları oldu. Değerli Avrupa Birliği mensubu, sen bırak Türkiye'yi kendi birliğine bak. Kendi birliğindeki anti demokratik uygulamalara bak. Sen nasıl Avrupa Birliği'sin? Hani senin demokratik değerlerin, hani çok kültürlülüğün? Bir ülkenin bakanının Almanya'ya gelip konuşma yapmasından rahatsız olan ülkeyi, senin Avrupa Birliği olarak uyarman gerekir. Onların dikkatini çekmen gerekir. 'Avrupa Birliği değerlerini yok sayıyorsun' demen gerekir. Konuşacaksan kendi üye ülkelerine konuş. Bırak Türkiye'yi."

"Devletle millet bütünleşmiştir"

Elvan, ilçe ziyareti kapsamında geldiği Sarayönü'nde ise AK Parti İlçe Seçim Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

İlçe merkezindeki esnafı da ziyaret eden Elvan, AK Parti İlçe Teşkilatının Belediye Düğün Salonu'nda düzenlediği "Kararımız Evet" programında konuştu.

Batı'nın Türkiye aleyhinde yoğun propaganda yaptığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayan yayınların yapılmaya başladığını vurgulayan Elvan, "İktidara geldiğimizden beri kendi kararımızı kendimiz verdik. Hiçbir vesayet odağının etkisi altında kalmadık. Vesayet odaklarını teker teker yıkarak bugünlere geldik. Milletle bütünleştik. Bu partiye Cumhurbaşkanımıza destek veriyorsa bunun bir anlamı var. Artık devletle millet bütünleşmiş demektir. Sarayönü ile Ankara bütünleşmiş demektir." diye konuştu.