Selin Sayek Böke, CHP'deki görevlerinden istifa etti

Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Böke, “Mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmuyorum.” açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Böke, “Mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmuyorum.” açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...