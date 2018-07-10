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Selçuk Bayraktar'dan yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank paylaşımı

Yerli ve Milli S/İHA'ların üreticisi Baykar Makina'nın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı Twitter'dan yayınladığı video ile tebrik etti.

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Baykar Makina Teknik Müdürü Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı Twitter adresi üzerinden tebrik ettiği mesajını bir video ile yayınladı. 

Bayraktar, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Varank'ı "Milli Teknoloji önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasında çok emeği var, hayırlı hizmetler yapmasını temenni ederim." diyerek tebrik etti. 

Test için havalandı fakat bürokrasiden atış izni çıkmadı

Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) milli akıllı mühimmatla Aralık 2015'te havalandı fakat önüne bürokratik engeller çıktı. İlk atışını yapacak olan SİHA'ya izin çıkmadı.

Bayraktar'ın paylaştığı videoda uçuş yapan milli Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın üzerinde Roketsan'ın geliştirdiği milli akıllı mühimmat görülüyor. Roketin üzerinde ise "Bana atış izni yok" ifadeleri ve üzerine çizilmiş üzgün surat şekli bulunuyor.


 

Bürokratik oligarşi ortadan kalkacak

Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı anı, bürokratik oligarşinin engellemelerine sadece bir örnek. Cumhurbaşkanlığı sistemi bürokratik oligarşiyi yenmesi açısından kritik önem taşıyor. 

Kaynak: TRT Haber

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