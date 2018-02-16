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Buradasınız : » » Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

"Terör örgütü yöneticiliğinden" yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Selahattin Demirtaşın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya Demirtaş'ın avukatları, yakınları ve HDP milletvekilleri katıldı.

Duruşmanın üçüncü gününde savunmasının büyük bölümünü tamamladığını belirten Demirtaş, kalan kısmı için mahkemeden ek süre talep ederek avukatlarının beyanda bulunacağını ifade etti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Daha sonra mütalaa için söz verilen duruşma savcısı, "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların" bulunması gerekçesiyle Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmedilmesini talep etti.

Savcının mütalaasından sonra savunma için Demirtaş'ın avukatlarına söz verildi.

Sanık ve avukatların beyanlarından sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

HDP'li milletvekilleriyle ilgili başka mahkemelerde görülen dava ve devam eden soruşturmalara ilişkin dosyaların birer örneğinin mahkemeye gönderilmesi de kararlaştırıldı.

Duruşmaya 11 Nisan'da devam edilecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: selahattin demirtaş
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