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Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis cezası talebi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında cumhuriyet savcısı, beşer yıla kadar hapis cezası istedi.

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Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Öndere hapis cezası talebi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yargılandığı davanın duruşması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş sağlık raporu aldığı için duruşmaya katılmadı. Duruşmada, tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, cumhuriyet savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi. Sanık avukatları bu duruma itiraz etti.

Bunun üzerime Mahkeme Başkanı, duruşmanın huzurunu bozduğu gerekçesiyle avukatların dışarı çıkartılması kararı aldı.

Sanık avukatları duruşma salonundan çıktıktan sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını okudu.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına göre, 17 Mart 2013'te Zeytinburnu'nda BDP organizasyonuyla gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK adına yasa dışı sloganlar atıldı ve parti yöneticileri konuşma yaptı.

Milletvekili olmaları nedeniyle Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in dosyalarının ayrıldığı ve haklarında soruşturma izni alınarak iddianame hazırlandığını hatırlatıldı.

Mütalaada, yaptıkları konuşmalar nedeniyle Demirtaş ve Önder'in ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: selahattin demirtaş, sırrı süreyya önder, hdp, terör
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