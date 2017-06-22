'sel bölgesindeki çalışmalar devam ediyor'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki sağanak nedeniyle yaşanan su baskınıyla ilgili, "Sel bölgesinde tüm kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Hemşehrilerimiz müsterih olsun, onların rahat edebilmeleri için bütün kurumlarımız gece gündüz çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Çarşamba'da meydana gelen sel felaketinin yaralarının sarılması konusunda yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

Sel bölgesinde zarar gören vatandaşların mağduriyetinin bir an önce giderilmesi konusunda bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına talimat verdiğine dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti:

"Sel bölgesinde tüm kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Hemşehrilerimiz müsterih olsun, onların rahat edebilmeleri için bütün kurumlarımız gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Bölgede kamu kurumları koordineli şekilde çalışıyor. Valiliğin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Çarşamba Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay ekipleri yoğun bir çalışma içindedir."

Sel bölgesinde 110 tarım işçisinin mağdur olduğunu, işçilere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yatak ve battaniye, Türk Kızılayının ise yemek dağıtımı yaptığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz, tarım alanlarında meydana gelen hasarla ilgili tespit çalışmalarına başladı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de hasar tespit çalışmaları yapıyor. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ise acil gereken iş makinelerini takviye olarak bölgeye yönlendirdi. Samsun genelinde dere ıslahı master plana alındı. Projelendirme ve ıslah çalışmaları devam ediyor. Devletin tüm olanakları Çarşamba'da seferber edildi. Devletimiz tüm olanakları ile selden zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır ve hemşehrilerimizin zararı en kısa sürede giderilecektir. Çarşambalı hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."