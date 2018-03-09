"Şehrim 2023" otobüsleri hayalleri gerçekleştirmek için yola çıktı

AK Parti'nin 2023 hedeflerini ortaya koyacağı yeni bir projesi daha başladı. 30 büyük şehire gidecek "Şehrim 2023" otobüsleri yola çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile parti genel merkezi önünde, "Şehrim 2023 Projesi"ni başlattı.

Erdoğan, yola çıkacak Bursa ve Van otobüsleri önünde gazetecilere konuştu.

"Doğudan batıya tüm şehirlerimizi dinleyecekler"

Karaaslan'a çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, Karaaslan ve ekibinin Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şehrim 2023 projesi aynı zamanda bugünün değil 2023'e bir ön yatırım olarak da devam eden bir adım ve şu ana kadar bu tür adımları atan herhangi bir siyasi parti yok. Bir taraftan bu otobüslerimiz doğuya bir taraftan batıya gitmek suretiyle görüldüğü bu genç, dinamik, altyapısı güçlü kadroyla şehirlerimizi dinleyecekler ve şehirlerimizin görüşlerini tespit edecekler. Oradaki, özellikle halkımızın hayallerini, beklentilerini tespit edecekler. Bu tespitlerin yanında görüşler, fikirler... Bunlar çok çok önemli ve bunları gençlerimizle paylaşmak suretiyle de bize bir feed back oluşturacaklar ve bu feed back üzerinde de biz parti olarak çalışmalarımızı olgunlaştıracağız, oluşturacağız ve böylece de 2019 seçimlerine bu ön bilgilerle girme fırsatını bulacağız. Genel Başkan Yardımcıma ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Tüm kadronun yolu açık olsun."

Yola çıkacak otobüslerden birisinin direksiyonuna geçerek bir süre kullanan Erdoğan, parti genel merkezi önünde partililerle fotoğraf çektirdi.

"Aslında yeni bir yol haritası bu"

Karaaslan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projenin detaylarını anlattı.

Türkiye olarak sınırların ötesinde çok büyük bir teröre karşı mücadele verildiğini anımsatan Karaaslan, sınırlar içerisinde ise her alanda büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaştıracak çok önemli çalışmaları hayata geçirmeye çalıştıklarını anlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Aslında yeni bir yol haritası bu. Bir yolculuğa çıkıyoruz, Şehrim 2023. Yani tıpkı Türkiye'nin 2023 vizyonu gibi her şehrin kendi 2023 vizyonunu masaya yatıracağımız, konuşacağımız ve bu şekilde aslında kimlikli şehirler idealinden yola çıkarak, her şehre özgü stratejiler, hedefler ve vizyon haritalarının ortaya konulmasını sağlayacağımız bir proje."

Projenin amacı ne?

Projenin birkaç etaptan oluştuğunu ve bugün ilk etabının başlangıcı için bir araya geldiklerini dile getiren Karaaslan, AK Parti'nin hikayesinin de "bir yolculuk, bir yol hikayesi" olduğunu anlatarak, "Dolayısıyla 'bir şehri anlamanın en iyi yolu o şehre giden yoldur' dedik ve şehirlerimizin meydanlarında halkımızla buluşacak, onların, talep, öneri, istek ve en önemlisi şehirleriyle ilgili belki hayallerini ve hedeflerini orada bire bir alacağız. Dolayısıyla otobüslerimiz bugün bu şekilde yola çıkacak" dedi.

Memleketinden ayrı yaşayanlar da görüşlerini söyleyecek

Karaaslan, Türkiye'nin ya da dünyanın başka bir noktasında yaşayanlar içinde bir mobil uygulama ve web sitesi üzerinden akıllı teknolojileri kullanacaklarını şu sözlerle söyledi:

"Mesela Berlin'de yaşayan bir Şanlıurfalı'nın, İstanbul'da yaşayan bir Samsunlu'nun şehriyle ilgili hayallerini alacağız. Bunların yanında biz o şehre gideceğiz. Şehrin bütün dinamiklerini bir araya getireceğiz. Şehirlerimizi 'çevre', 'şehir' ve 'kültür' başlıkları çerçevesinde değerlendireceğiz, masaya yatıracağız. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak şehirlerimizin 2023 ve ötesiyle ilgili vizyonlarına bu anlamda katkı sunacağız."

İlk durak neresi?

Karaaslan, ilk durağın Bursa olduğunu açıklayarak, "İlk durak Bursa, çünkü Bursa'nın o kadim birikiminin, kültürünün bize öğreteceği çok şey var. Dolayısıyla ilk durak Bursa olacak" dedi.

Son durağın neresi olacağıyla ilgili de Karaaslan, "Biraz yolda da şekillenecek. Şimdilik bir planımız var ama en son nereye uğrayacağımızı şimdiden söylemiş olmayayım. Fakat yolculuğun bütün etapları planlanmış durumda" diye konuştu.

Proje 6 ay kadar sürecek

Çiğdem Karaaslan, projenin 6 ay kadar sürmesini planladıklarını söyleyerek, şunları söyledi:

"Şehrim 2023 ve daha sonrasıyla ilgili bir vizyon çalışması olacak. Biz ortak akla çok değer veriyoruz bu çalışmada hem ortak aklın bize söyleyeceği çok şey var hem de aynı zamanda disiplinler arası bir çalışma grubuyla birlikte bu yola çıkıyoruz. Sanat tarihçisi, kentsel tasarımcı, mimar, şehir plancısı, sosyologlarla birlikte bu değerlendirmeleri yapacağız. Elbette sonraki raporumuz bir rol haritasına dönüşecek"

Karaaslan, projeye önce büyük şehirlerden başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA