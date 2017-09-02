'Şehitliklerimizin bulunduğu alanlarda çilingir sofrası kurulması doğru değil'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı CHP'lilerin Çanakkale'deki şehitlikte içki içmesini bir kez daha eleştirdi. Bahçeli, "Türkiye'de içki yasağı yoktur, fakat şehitlerimizin bulunduğu alanda çilingir sofrası kurulması doğru değildir" dedi.

Bayramın ikinci gününde Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezinde bayramlaşma vardı. Bahçeli, partililerle bayramlaştı.

Bahçeli, "Adalet kurultayı" için Çanakkale'ye giden bazı CHP'lilerin şehitlikte içki içmesini, merak uyandıran bir ifadeyle eleştirmişti. MHP lideri Bahçeli, "Türkiye'de içki içmek isteyen varsa içecek çok meyhane var kör nikonun meyhanesine gidip içsinler" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşmaya Devlet Bahçeli'nin "Kör Niko'nun meyhanesi" açıklaması damga vurdu. Bahçeli'nin bu kez dili sürçtü.

Devlet Bahçeli, "Bunlardan bir tanesi de Kör Tiko'dur. Niko'dur pardon, kör Niko'dur. Burada dilimin sürçmesi veya tekrarını düşünmem Niko'nun nerede olduğunu bilmemezlikten gelmekten kaynaklanıyor. Onun için Cumhuriyet gazetesine sürpriz yapayım dedim." açıklamasında bulundu.

Olayı bir kez daha eleştiren Bahçeli, "Türkiye'de şehitlerimizin bulunduğu herhangi bir alanda çilingir sofrası kurulması ve rakı içilmesi veyahut değişik içkilerin içilmesini doğru bulmamaktayız." dedi.

Bahçeli'ye, Meral Akşener'in kuracağı yeni parti de soruldu. MHP lideri, "Bizlerden ayrılmış olanlar veya ayıklanmış olanların siyasi tercihleriyle nasıl bir yol izleyecekleri onların bileceği iştir. Bu süreci takip ediyoruz." diye konuştu.