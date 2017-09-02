Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ülkenin şehitler sayesinde dimdik ayakta olduğunu, onlara çok şey borçlu olunduğunu belirtti.

Fakıbaba, Şanlıurfa'da merkez Karaköprü ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Şefik Şefkatlioğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Şehidin abisi Mustafa Şefkatlioğlu ve diğer yakınlarıyla bayramlaşan Fakıbaba, ailenin görüş ve önerilerini dinledi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Fakıbaba, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi ülke olarak tarihi bir mücadele örneği sergilediğini söyledi.

FETÖ'nün hain girişimi nedeniyle suçsuz binlerce kişinin mağdur olduğunu ifade eden Fakıbaba, o gün dik duran halkın her şeye rağmen başarılı olduğunu belirtti.

Şehit ailelerine ziyareti bir borç bildiklerini vurgulayan Fakıbaba, "Şehitlerimiz sayesinde ülke olarak dimdik ayaktayız, biz onlara çok şey borçluyuz. Bizim şu ziyaretimizin esasında hiçbir önemi yok ama onların bize yapmış oldukları fedakarlığı hiçbir zaman unutmamız mümkün değildir. Manevi olarak onlar bizim her şeyimiz Allah onların mekanını cennet eylesin. Ailelerine bir kez daha teşekkür etmek için buradayız. İnşallah bu ziyaretlerimiz hep devam edecek, parti toplantımızdan sonra yine şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Şehit ailelerimize böyle evlatlar yetiştirmelerinden dolayı Türkiye adına teşekkür ziyaretlerimizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Ziyarete, Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bazı sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de katıldı.