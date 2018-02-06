Şehitleri son yolculuğuna binler uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Ahmet Aktepe ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya ile İdlib'de şehit olan Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Mahmut Pekyürek'in cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

İdlib'de şehit düşen DSİ personlei Pekyürek Adana'da toprağa verildi

İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib'in kuzeyinde hareket halindeki konvoya, bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Mahmut Pakyürek'in cenazesi, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi.

Mahmut Pakyürek'in (56) naaşı, İmamoğlu ilçesi Koyunevi Mahallesi'deki babaevine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra Koyunevi Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, Pakyürek'in eşi Fadime, çocukları Cabbar, İsmail, Akın ve Batuhan Pakyürek ile yakınları, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bazı milletvekilleri, askeri ve sivil erkan katıldı.

Bakan Eroğlu, Pakyürek'in eşi ve çocuklarına başsağlığı ve sabır diledi.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Hasan Çınar, Pakyürek'in vatanı, dini ve milleti için şehadet şerbetini yudumladığını belirterek, "Bu topraklar bizlere şehitlerden emanettir. Emanete sahip çıkmak da bizim asli vazifemizdir. Köyümüz şehit köyüdür. Şehitler diyarında yaşayan bir milletiz. Tarih sahnesinde hep mazlumların, mağdurların, mahrumların yanında yer aldık, şimdi de aynı şekilde zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yerimizi almış, safımızı tutmuş durumdayız." diye konuştu.

Edilen duaların ardından Pakyürek'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Afrin şehidi Ahmet Aktepe'yi binlerce kişi uğurladı

Afrin'in Kuri Tepe bölgesinde PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Aktepe'nin (32) cenazesi, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan yakınları ve askeri tören mangasınca alınarak konvoy eşliğinde kent merkezindeki Narmanlı Camisi'ne getirildi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, askeri erkan ve binlerce vatandaş da hazır bulundu.

Törende, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula katılımcılardan helallik alınmasının ardından cenaze namazını kıldırdı.

Ardından askeri tören mangası ve vatandaşlarca katafalktan alınan şehit Teğmen Ahmet Aktepe'nin naaşı, top arabasına konuldu, bu sırada vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Ya Allah bismillah, Allahuekber" sloganları attı.

Bir süre top arabasıyla taşınan şehit Aktepe'nin cenazesi daha sonra askerlerce cenaze nakil aracına alındı.

Şehit Teğmen'in naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere doğum yeri olan Tortum ilçesi Şenyurt Mahallesi'ne götürüldü.

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya için son görev

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya son yolculuğuna uğurlandı.

Kaya'nın askeri uçakla Hatay'dan Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirilen naaşı, cenaze nakil aracıyla Fatih mahallesindeki babaevine götürüldü. Yakınlarından ve vatandaşlardan helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi ilçedeki Kurşunlu Camisi'ne getirildi.

Burada şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan eşi Rabia, babası Ramazan, annesi Gülbeyaz ve kız kardeşi Çağla Kaya gözyaşı döktü.

Şehidin, iki hafta önce dünyaya gelen kız çocuğunu görmek için geçen hafta izinli olarak kente geldiği ve hafta sonu yeniden birliğine döndüğü öğrenilirken, eşi Rabia Kaya tabuta sarılıp, "Yavrumuzu bana emanet edip gitmiştin, bunun için mi söylemiştin aşkım" diyerek gözyaşı döktü.

İkindi vakti düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınları, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, öteki ilgiliyer, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Onbaşı Şahin Kaya'nın babası Ramazan Kaya'yı telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

Törenin ardından şehidin naaşı Gülşehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.