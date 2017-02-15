  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Şehit yakınlarına üniversitelerde özel öğrenci statüsü

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, şehitlerin üniversitelerde kayıtlı eş çocukları dilediği üniversitelerde özel öğrenci statüsü verileceğini açıkladı.

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Şehit yakınlarına üniversitelerde özel öğrenci statüsü

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, şehitlerin üniversitelerdeki kayıtlı eş ve çocuklarına yönelik yaptıkları düzenlemeyi açıkladı.

Saraç  sözlerini şöyle sürdürdü;  

"Yükseköğretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının, talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık." 

Etiketler: YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, şehit eşleri, çocukları
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