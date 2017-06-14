  • 14 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama kurası yarın yapılacak

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama kurası yarın yapılacak

539 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kuralarının yarın yapılacağı açıklandı.

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Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama kurası yarın yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, hak sahibi olduğu tespit edilerek, Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 539 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kuralarının yarın yapılacağı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilerek, Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 539 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kuraları yarın gerçekleştirilecek.

Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirilecek kura sonuçlarına, yarın saat 17.00 itibarıyla "www. dpb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama kuraları
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