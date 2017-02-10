Şehit Uzman Çavuş Şahin'in naaşı memleketine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde şehit olan Tank Uzman Çavuş Mehmet Şahin'in naaşı, Gaziantep'teki törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Rusya'ya ait savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine düzenlenen hava harekatında kazaen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bulunduğu binaya isabet eden bombayla şehit düşen Tank Uzman Çavuş Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundan askerler tarafından alınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehit Şahin için tören düzenlendi.

Törenin ardından şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine uğurlandı.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Ali Yerlikaya, 5. Zıhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililer katıldı.