  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Şehit Uslu, Başbakan Yıldırım ile aynı masada yemek yiyip sohbet etmişti

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uslu, Başbakan Yıldırım ile aynı masada yemek yiyip sohbet etmişti.

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Şehit Uslu, Başbakan Yıldırım ile aynı masada yemek yiyip sohbet etmişti

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun ailesine acı haber ulaştı.

Şehit Uslu'nun Kartal Atalar Caddesi'nde yaşayan annesinin evine gelen askeri yetkililer, acı haberi aileye verdi.

Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları eve gelirken, binaya ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Başbakan Yıldırım ile aynı masada yemek yemişti

Bekar olan ve annesiyle yaşayan şehit Mahmut Uslu, yılbaşı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ile aynı masada yemek yiyip sohbet etmişti.

Bu arada, Uslu'nun cenaze töreninin Ankara'da yapılacağı belirtildi. AA

Etiketler: fırat kalkanı harekatı, Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Başbakan Binali Yıldırım
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