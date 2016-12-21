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Şehit polis Ufuk Bozgeyik son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan çevik kuvvet polisi Ufuk Bozgeyik için Gaziantep'te tören düzenlendi.

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Şehit polis Ufuk Bozgeyik son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'dan getirilerek gece Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna konulan şehidin cenazesi, meslektaşları ve yakınları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine götürüldü.

Yoğun kar yağışı altında düzenlenen tören, göreve 5 ay önce başlayan ve bekar olan şehidin öz geçmişinin okunmasıyla başladı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, İstanbul'daki menfur terör saldırısında yaralanan Bozgeyik'in, 10 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunmaya çalıştığını ancak dün şehit olduğunu anımsatarak, şehit polisin peygamberlik makamından sonraki en büyük makama ulaştığını söyledi.

Bundan 95 yıl önce Gaziantep'in kurtuluşunun 6 bin 317 şehit verilerek sağlandığını vurgulayan Yerlikaya, "Bunlara karşı en büyük gücümüz, yüreğimizdeki imanımız ve birbirimize karşı sevgimiz. Başta kahraman askerimiz, polisimiz, korucularımız, gece gündüz demeden canı elinde Allah rızası için, bizim güvenliğimiz için gayret gösteren güvenlik güçlerimiz daima güçlü, kuvvetli, azimli ve kararlı bir şekilde gerektiğinde şehadet ve gazi olma gururunu hissederek istiklalimizi ilelebet sağlayacaklardır." şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in okuduğu duanın ardından şehidin naaşı, polisler tarafından omuzlarda bir süre taşındıktan sonra cenaze nakil aracına konularak Oğuzeli ilçesine götürüldü.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Etiketler: İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı, çevik kuvvet polisi Ufuk Bozgeyik, Gaziantep, cenaze töreni
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