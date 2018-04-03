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Buradasınız : » » Şehit polis Mehmet Ayan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Mehmet Ayan son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ayan, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

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Şehit polis Mehmet Ayan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit olan 25 yaşındaki polis memuru Mehmet Ayan'ın cenazesi, ilçe merkezindeki babaevinde helallik alındıktan sonra Rıdvan Paşa Camii'ne götürüldü.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından şehit Ayan'ın cenazesi, bir süre askerlerin omzunda taşındı.

Şehidin naaşı, daha sonra ilçedeki şehitlikte toprağa verildi.

Cenazeye şehit Ayan'ın eşi Hacer, annesi Ayşe, babası İsmail ile kardeşleri Muhammer ve Mücahit Ayan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Vali Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrildiği kazada polis memurlarından Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ayan'ın cenazesine, çok sayıda ekibin çalışması sonucu dün ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, şehit mehmet ayan, Samsun, polis aracı, maçka
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