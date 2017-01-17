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Buradasınız : » » Şehit polis Mahmut Ava son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Mahmut Ava son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Mahmut Ava'nın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

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Şehit polis Mahmut Ava son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Mahmut Ava (29), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek, helallik alındı, dua edildi.

Yakınlarının taziyeleri kabul etmesinin ardından şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutu, Kışla Mahallesi Mezarlığına götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Osmaniye Valisi Kerem Al, AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Eşinin polis şapkasını takan 3 aylık hamile Gülseren Ava ile şehidin annesi Fadime Ava güçlükle sakinleştirildi.

Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, Kışla Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit polis memuru Mahmut Ava'nın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

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