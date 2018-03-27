Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'ndan alınan şehidin naaşı, Yalı Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı.

Şehidin eşi Yasemin Imış'ın, 4,5 aylık kızı Zümra ve 5 yaşındaki oğlu Kayra'yı kucağına alarak vedalaşması, herkesi duygulandırdı.

Helallik alınırken şehidin babası Ali, annesi Şifa, Sakarya'da Uzman Çavuş eğitimi alan kardeşi Aykut Imış ve diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

"Sen benim kıymetlimdin. Yavruma doyamadım, o benim bir tanemdi" diyen anne Şifa'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Eşi Yasemin, "Sen hiçbir yere sığamazsın, buraya da sığamazsın. Çocuğumuz kocaman oldu. Beni de götür askerim benim" diyerek tabuta sarıldı.

Öğrenciler, dev Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan attı.

Daha sonra, şehit asker için Büyük Cami'de tören düzenlendi. Caminin minaresine dev Türk bayrağı asıldı.

Imış'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Şuhut Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA