Şehit Piyade Onbaşı Ali Aydar son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Ağrı'daki törenin ardından askeri araçla Demirli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
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Annesi Fatma, babası İsmail Aydar ile eşi ve yakınlarının şehidin tabutuna sarılarak ağladığı görüldü.
Şehidin cenazesi namazın ardından omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde aile mezarlığına getirildi. Bu sırada “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, "Kahrolsun PKK" sloganları atıldı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.
Şehidin naaşı İl Müftüsü İhsan Açık'ın duası ve cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.
Törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Kemalettin Yılmaztekin, Halil Özcan, askeri yetkililer ve şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA