Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Mehmethan ve Uzman Çavuş Gümüş toprağa verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Helikopterle Mut ilçesine getirilen şehidin cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Şehit Eyüp Kahraman Camii'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene şehidin annesi Münevver, babası Mükremin, hamile eşi Hanife ile ağabeyi Erkan Gümüş ve yakınları, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, bazı milletvekilleri, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende gözyaşı döken anne ile acılı eşi, görevli askerler ve yakınları teskin etti.

Bakan Elvan, başsağlığı dilediği aileye tören boyunca eşlik ederken, şehidin ağabeyi de Elvan'a sarılarak gözyaşı döktü.

Çevredeki bazı vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla cami çevresindeki zeytin ağaçlarına çıktı.

İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı. Şehit Gümüş'ün cenazesi daha sonra ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Mehmethan için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin üniformasını giyen eşi Gamze, babası Mehmet, annesi Nihal Mehmethan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Hayati Yazıcı, Erol Kaya, CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan şehidin naaşı, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Bir ölür bin diriliriz", "Yakılsın hainler, yıkılsın Afrin" sloganları eşliğinde cenaze arabasına götürüldü. Şehit Mehmethan'ın cenazesi, Ümraniye Kocatepe Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA