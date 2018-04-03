Şehit korucu Mehmet Eren'in ailesinden PKK'ya tepki

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine 30 Mart'ta PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olanların yakınları, taziyeleri kabul ediyor.

Ailesi ile helalleşerek göreve giden 9 çocuk babası şehit güvenlik korucusu Mehmet Eren'in merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yaşayan eşi ve çocukları, terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Şehidin eşi Ayten Eren, olay günü göreve hazırlanan eşi için kahvaltı hazırladığını ve birlikte kahvaltı yaptıklarını söyledi.

Eşinin her göreve gittiğinde helallik istediğini dile getiren Eren, "Eşim ile kahvaltı yaptık. 'Çantamı hazırla. Gitmek var, dönmek yok. Hakkınızı helal edin. Ben olmayınca çocuklarıma iyi bak' dedi. Ben de çantasını hazırladım. Sonra çantasını alıp göreve gitti" diye konuştu.

"Gerekirse 9 çocuğumu da bu yola gönderirim. Vatan sağ olsun diyorum. Devletimizin bizi sahipsiz bırakmayacağını zaten biliyorum. Bunu yapanlar Kürt değil. Bir Kürt bir Kürt'e bunu yapamaz. Onları lanetliyoruz, Allah kahretsin" diyen Eren, acılarının büyük olduğunu, ayakta durmaya çalıştıklarını belirtti.

"Sanki son konuşması olacağını hissetmişti"

Şehit Mehmet Eren'in oğlu Metin Eren de son kahvaltıyı yaptıklarında babasının kendisine vasiyette bulunduğunu söyledi.

"Ben gidiyorum, ailemiz sana emanet. Onlara iyi bak' dedi. Sanki son konuşması olacağını hissetmişti. Ben de 'tamam' dedim ve vedalaştık. Maalesef göreve gittikten sonra şehit haberini aldık" diyen Eren, vatana ve millete sevdalı olduklarını anlattı.

Şehidin oğlu İbrahim Eren de terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını söyledi. Eren, "Çocukluğumdan beri üsteğmen olmak istiyorum. Allah nasip ederse de olacağım. Babam gibi bu vatan uğruna şehitlik mertebesine ulaşmak istiyorum" dedi.

Teröristlerin Kürtlerin temsilcisinin olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadeledeki kararlığını desteklediklerini belirten Eren, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizim önderimiz oldu. Zaten o bizim tek ümidimizdir. Allah ona uzun ömürler versin" diye konuştu.

Şehidin babası Abdulhalik Eren de şehit oğluyla gurur duyduklarını dile getirdi.

Ormanardı Köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerin 30 Mart'ta gerçekleştirdiği saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe ile Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı. Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA