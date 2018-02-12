Şehit ikramiyesine haciz talep eden avukat hakkında suç duyurusu

Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ''Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'de şehit düşmüştü. Şehit Özalkan'ın vasiyeti üzerine Telafer'de anaokulu, kreş veya kültür merkezinin inşaatına başlanmıştı.

Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın son arzusu yerine getirilecek

Telafer'de şehidin ismini taşıyacak anaokulu için ilk kazma vuruldu

Zeytin Dalı Haerekatı şehidi Musa Özalkan'ın 2009 yılında karıştığı bir trafik kazasından dolayı şehit olduktan bir gün sonra emekli ikramiyesi ve aracına haciz talep edildi. Haciz konulmasını talep eden avukat hakkında Adalet Bakanlığınca suç duyurusunda bulunuldu.

Afrin şehidi Özalkan'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katılmıştı.

Kaynak: TRT Haber