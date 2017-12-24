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Şehit çocukları ve kardeşlerine zorunlu askerlik yok

696 sayılı KHK ile, terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden sivillerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak.

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Şehit çocukları ve kardeşlerine zorunlu askerlik yok

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

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