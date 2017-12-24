Şehit çocukları ve kardeşlerine zorunlu askerlik yok

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

İki yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı

Anayasal düzene karşı suç işleyen tutuklulara tek tip kıyafet

Taşeron işçi düzenlemesinde şartlar belli oldu

Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.