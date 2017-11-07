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Şehircilik Şurası Genel Kurulu yarın Külliye'de toplanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü, Şehircilik Şurası'nın Genel Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yapılacak.

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Şehircilik Şurası Genel Kurulu yarın Külliyede toplanıyor

"Şehircilik Şurası", Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'nin yeni şehirleşme vizyonunun gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde başlatıldı. 

Ana teması "Şehircilikte Yeni Vizyon" olan Şehircilik Şurası'nın Genel Kurulu, Dünya Şehircilik Günü olan 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Külliye'de gerçekleştirilecek.

Genel Kurul'a 300'ü akademisyen, kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütlerinden katılım olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şura kararlarının yer aldığı sonuç bildirisini yarın açıklayacak.

Şehircilik Şurası'nın ana başlıklarını "Şehirlerimizde Kimlik Planlama ve Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Şehirleşme Göç ve Uyum, Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü" konuları oluşturuyor.

Şura, planlama, çevreye duyarlı yerleşme ve yapılaşma konularında faaliyet gösteren kurumlar ve yerel yönetimlerin yapacakları iş ve hizmetlerin yol haritası olacak.

2009 yılında düzenlenen Kentleşme Şurası sonuçları kapsamında; 151 kurum ve kuruluştan 500 uzmanın katılımıyla hazırlanan ve 2010 yılında kabul edilen “Kentsel Gelişme Stratejisi Belgesi (KENTGES) şuranın ana omurgasını oluşturacak. 

Şurada alınan kararlar Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023 yılını hedef alan Türkiye'nin şehirleşme ve imar vizyonunu belirleyecek.

Kaynak: TRT Haber

 

Etiketler: şehircilik şurası, mehmet özhaseki, cumhurbaşkanı erdoğan, Çevre Bakanlığı
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