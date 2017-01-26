'Şehircilik Şurası bizim için yol gösterici olacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenecek olan Şehircilik Şurası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın başlayacak.

Ana teması "Şehircilikte Yeni Vizyon" olan ve 3 ay sürecek olan şura, 4 ana komisyonda çalışmalarını yürütecek. Şehircilik Şurası'nın ana başlıklarını ise "Şehirlerimizde Kimlik Planlama ve Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Şehirleşme Göç ve Uyum, Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü" konuları oluşturacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, "Yeni fikirler, yeni düşünceler, ileriye doğru, doğru mantıkla atılabilecek adımları Şehircilik Şurası'nda tek tek tartışacağız. Bu bizim için yol gösterici olacak. Yön gösteren bir açı mutlaka önümüzde olacak ve oradan çıkaracağımız sonuçları da yasal alt yapısıyla birlikte Meclise sunacağız." ifadelerini kullandı..

Şehirlerin kimliği masaya yatırılacak

Bakan Özhaseki, şurada "şehirlerin kimliği" konusunun da ele alınacağını vurgulayarak, şehircilikte yeni sağlam, modern binalar, alt geçit, üst geçitler yapıldığını, belediye başkanlarının gerek alt yapı, gerekse üst yapıyla ilgili başarılı hizmetler yaptığını aktardı.

Şurada ele alınacak konulardan bir diğerinin "göç" olduğunu belirten Özhaseki, şunları söyledi:

"Göç hala devam ediyor. 50'lerde başlayan, 60-70'lerde çok hızlanan ve büyük şehirlerin bir sorunu olarak karşımızda duran bu göç meselesi, hala günümüzde canlılığını koruyor. Bu göçle birlikte şehircilikte birtakım sorunlar doğuyor. Sonra uyumda birtakım sıkıntılar çıkıyor. Tüm bunları da konuşacağımız bir ortamı bu Şehircilik Şurası'nda hedefliyoruz." AA