SeÃ§men bilgilerinizi kontrol etmeyi unutmayÄ±n

AK Parti SeÃ§im Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Sorgun, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin istikbaline yÃ¶n verecek Ã¶nemli bir tarihsel sÃ¼recin arefesinde olunduÄŸunu belirterek, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±nÄ±n milletin desteÄŸiyle kabul edildiÄŸinde, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye'nin inÅŸasÄ±nÄ±n Ã§ok daha kolay hale geleceÄŸini vurguladÄ±.

Halk oylamasÄ±nda, oy kullanacak vatandasÌ§larÄ±n, 26 SÌ§ubat Pazar guÌˆnuÌˆ saat 17.00'ye kadar, secÌ§men sorgulama ve kontrollerini, askÄ±da bulunan secÌ§men listeleri ile "www.ysk.gov.tr" adresinden, degÌ†isÌ§iklik veya duÌˆzeltmeleri ise nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerinde yaptÄ±rmalarÄ±nÄ± Ã¶neren Sorgun ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"NuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerince tescil edilen adres beyan formlarÄ±nÄ±n bir oÌˆrnegÌ†inin ise ilcÌ§e secÌ§im kurullarÄ±na belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi, referandum suÌˆrecinin secÌ§menlerimizi cÌ§ok yakÄ±ndan ilgilendiren bir asÌ§amasÄ±nÄ± tesÌ§kil etmektedir. Yurt dÄ±sÌ§Ä±nda oy kullanacak vatandasÌ§larÄ±mÄ±z ise aynÄ± isÌ§lemleri konsolosluklar uÌˆzerinden yapacaklardÄ±r.

GuÌˆvenli ve huzurlu bir Ã¼lke, kalÄ±cÄ± siyasi istikrar, hÄ±zlÄ± ve etkili icraat yapabilme fÄ±rsatÄ±, guÌˆcÌ§luÌˆ meclis, guÌˆcÌ§luÌˆ temsil, guÌˆcÌ§luÌˆ yuÌˆruÌˆtme ve nihayet hep birlikte gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye iÃ§in, yurt icÌ§i ve yurt dÄ±sÌ§Ä±ndaki buÌˆtuÌˆn secÌ§menlerimizi, tesÌ§kilat mensuplarÄ±mÄ±zÄ± ve uÌˆyelerimizi, 26 SÌ§ubat Pazar guÌˆnuÌˆne kadar secÌ§men bilgilerini kontrol etmeye ve 16 Nisan Pazar guÌˆnuÌˆ ise 'gÃ¼Ã§lÃ¼ bir evet'e davet ediyor, referandumun uÌˆlkemiz adÄ±na guÌˆzelliklere vesile olmasÄ± dilegÌ†iyle, vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ± en kalbi duygularÄ±mÄ±zla selamlÄ±yoruz."