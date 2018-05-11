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Seçmen bilgilerini güncellemek için yarın son gün

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için askıya çıkan seçmen listeleri, yarın askıdan inecek.

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Seçmen bilgilerini güncellemek için yarın son gün

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Buna göre, 2 Mayıs'ta askıya çıkan seçmen listeleri yarın askıdan iniyor. Seçmenler, yarın saat 17.00'ye kadar listeleri muhtarlıklar, YSK'nin internet sitesi ve YSK'nin mobil uygulamasıyla kontrol edebilecek.

Bu kapsamda, seçmen kütüğüne kayıtlı olmayanların yarın saat 17.00'ye kadar kayıt yapması veya bilgilerini güncellemek için yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında temsilciliklere başvurması gerekiyor.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya buraya gönderilmek üzere muhtarlığa yapacakları başvurular da 2 Mayıs'ta başlamıştı. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için yapılacak başvurular da yarın tamamlanacak.

Seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: ysk, seçmen, 24 Haziran
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