Seçimlere katılım oranı ve geçersiz oyların sayısı arttı

Türkiye 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı’nı ve 27. Dönem milletvekillerini belirlemek amacıyla sandığa gitti.

Seçimlerde, seçmen sayısı ve seçime katılım oranı ile geçersiz oyların sayısında yaşanan artış dikkat çekti.

Katılımın yaklaşık yüzde 86 olarak hesaplandığı 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılan geçersiz oyların oranı yaklaşık yüzde 2,05 oldu. Cumhurbaşkanı seçiminde ise katılım seviyesi yüzde 86 seviyesinde olurken, kullanılan oyların yüzde 2,2’si geçersiz sayıldı.

27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı.

Geçersiz oy oranı yaklaşık yüzde 2,05

Seçime katılma oranı yaklaşık yüzde 86 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 53 bin 362'si geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yaklaşık yüzde 2,05 oldu.

Seçime katılım yurt içinde yüzde 88, yurt dışında yüzde 50 olarak hesaplandı. Yurt içinde oyların yaklaşık 2,08'i, yurt dışında ise 1,27'si geçersiz sayıldı.

1 Kasım 2015'te yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ise 56 milyon 949 bin 9 kayıtlı seçmenin 48 milyon 537 bin 695'i oy kullanmıştı. Seçime katılma oranı yüzde 85,23 olarak hesaplanırken 697 bin 464 seçmenin oyu yani oyların yüzde 1,4'ü geçersiz sayılmıştı.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yurt içi ve yurt dışı sonuçlarına göre ise 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 197 bin 832'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 129 bin 414 oy geçersiz sayıldı.

Yurt içinde oyların yüzde 2,23’ü, yurt dışında yüzde 1,3’ü geçersiz

Bu seçime de katılım oranı yaklaşık yüzde 86 oldu. Geçersiz oy oranı yüzde 2,2 olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı seçimine katılım yurt içinde yüzde 88, yurt dışında yüzde 50 oldu. Yurt içinde kullanılan oyların yüzde 2,23'ü geçersiz sayılırken, yurt dışında bu oran yaklaşık yüzde 1,3 oldu.

10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde ise 55 milyon 692 bin 841 kayıtlı seçmenin 41 milyon 283 bin 627'si oy kullanmıştı. Bu seçimde, oyların 737 bin 716'sı, yani yaklaşık yüzde 1,7'si geçersiz sayılmıştı. Seçime katılım oranı yüzde 74,13 olarak hesaplanmıştı.

Kaynak: AA