'Seçimler 2 bin 199 kamerayla takip ediliyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık 2 bin 199 kamerayla Türkiye'de seçimin nasıl gittiğini ve güvenliğin hangi aşamada olduğunu ekran üzerinden takip ettiklerini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki İstihbarat Değerlendirme, Analiz ve Koordinasyon Merkezi'ndeki ekranlardan seçim güvenliğine ilişkin çalışmaları izleyen ve yetkililerden bilgi alan Soylu, yurt genelinde huzur ve asayişin sağlanması için gereken tedbirleri aldıklarını belirtti.

Soylu, "Yaklaşık 2 bin 199 kamerayla Türkiye'de seçimlerin nasıl gittiğini ve güvenliğin hangi aşamada olduğunu ekran üzerinden takip ediyoruz." dedi.

İki helikopterin de ayrıca havadan güvenlik sağladığını ve 7 ilde helikopterlerin hazır beklediğini vurgulayan Soylu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bazı yerlerde sandıkların da helikopterlerle taşındığını anlattı.

Soylu, hem seçim anında hem de seçim bittikten sonraki süreçte valilikler ve kolluk kuvvetleriyle gelişmeleri değerlendirme halinde olacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar bir iki yerde, özellikle Güneydoğu'da iki yaralamalı, bir de iki vefat içeren iki önemli silahlı olay söz konusu oldu. Onlar da bu seçim tartışmalarından kaynaklandı. Birisi, toplu bir şekilde oy kullanmak isteyenlere müdahale etti oradaki vatandaş, o arada bir çatışma çıktı. Diğerinde de yine buna benzer bir olay söz konusu oldu. Onun dışında birtakım asayiş olayları var. Bu asayiş olaylarına da bakılıyor. Yani seçim içi, seçim dışı bütün olayların analizini burada değerlendiriyoruz. Bu merkezde Ulaştırma Bakanlığımızdan bir arkadaş var, Enerji Bakanlığımızdan da arkadaşlar var. Onlar da kendi merkezlerinde çalışıyorlar ama buradan da olaylarla ilgili değerlendirmeler karşılıklı olarak bu merkez içerisinde gerçekleştiriliyor."

Aranan şahıslar sandıklarda yakalanıyor

Oy kullanma işlemlerinin saat 17.00'de biteceğini anımsatan Soylu, "Bütün güvenlik kuvvetlerimizin ve İçişleri Bakanlığımızın en önemli amacı, herkesin özgür ve hür iradesiyle oyunu, huzurlu bir şekilde kullanabilmesini ve vatandaşın kararını en iyi şekilde verebilmesini temin edebilmek. Bütün arkadaşlarımızla görevimizin başındayız. Valilerimiz görevinin başında, Jandarma Komutanlığımız, emniyet müdürlerimiz görevlerinin başında. İnşallah memleketimiz her zaman yaptığı gibi demokrasinin sonucunu doyasıya yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Soylu, aranan şahısların bazılarının sandığa gittiklerinde yakalandıklarını bildirerek, örneğin sabah bir FETÖ'cünün, öğle üzeri de terör örgütü PKK'dan aranan bir şahsın yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Gürel, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile bazı bürokratlar da koordinasyon merkezinde hazır bulundu. AA