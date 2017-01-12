Seçim tarihlerini belirleyen 4. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, "TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını" öngören dördüncü maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 2 boş, 2 geçersiz oy çıktı.

TBMM seçimleri beş yılda bir yapılacak

Teklifin dördüncü maddesiyle, Anayasanın "TBMM'nin Seçim Dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi" olarak değişiyor.

Teklife göre, TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

Önergeler kabul edilmedi

Oylama öncesi dördüncü maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı. CHP ve HDP'nin maddenin tekliften çıkarılması yönünde ayrı ayrı verdiği önergeler kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, maddenin görüşmelerinin tamamlandığını ve gizli oylamaya geçileceğini belirterek, "Milletvekilleri ad okunmak suretiyle oylarını kullanacak. Hükümet ve komisyon sıralarında, görevli arkadaşlar ile Başkanlık Divanı üyeleri haricinde kimse kalmasın. Adı okunmayan milletvekillerine de zarf ve pul verilmesin." dedi.

Aydın'ın, gizli oylamanın nasıl yapılacağını anlatmasının ardından teklifin 1. turunda, dördüncü maddenin gizli oylamasına başlandı.

Milletvekillerine, adları okunduktan sonra zarf ve pul verilmesi nedeniyle bu oylamada komisyon ve hükümet sırası ile Başkanlık Divanı önünde çoğalma yaşanmadı. Önceki oylamaya göre daha sakin bir oy verme işlemi gerçekleştirildi. AA