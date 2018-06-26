Seçim tamam, bundan sonra ne olacak?

Seçmen tercihini yaptı. Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı 52,59 oyla Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Türkiye "Cumhur İttifakı" dedi

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Meclis'te 344 milletvekili ile temsil edilecek.

Milletvekili Genel seçimlerinde ise AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İyi Parti 43 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek.

Kesin sonuçların ilanı 5 Temmuz'da

TBMM'de 8 parti olacak ancak 5 parti grup kurabilecek. AK Parti; MHP, CHP, HDP, İyi Parti Salı günleri grup toplantısı yapacak.

5 Temmuz'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesin seçim sonuçlarını açıklayacak.

Seçilme yaşı 25'ten 18'e düşürüldü

Peki yeni sistem hangi yenilikleri beraberinde getiriyor? Onlardan ilki TBMM üye sayısını 600'e çıkarılması.

Yeni sistemde tüm seçmenler seçilme hakkına da kavuştu ve milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e düşürüldü. Bu nedenle Meclisin yaş ortalaması daha genç olacak.

Seçimler artık beş yılda bir

En önemli değişikliklerden biri de Meclis seçimlerinin 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak olması.

Cumhurbaşkanı seçimleri de genel seçimler gibi 5 yılda bir olacak ve seçmen, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek.

İki seçim birlikte yapılacak

Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek. Meclis, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde milletvekili seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.

Bakanlık sayısı 16'ya iniyor

Yeni sistem ile başbakanlık makamı ortadan kalkıyor. Bakanlar Kurulu'nun da yapısı değişecek. Başbakan Yardımcılığı kaldırılacak.

Bakanlık sayısı azalacak ve 26'dan 16'ya indirilecek. Bazı bakanlıklar birleştirilecek. "Hazine ve Maliye Bakanlığı" adıyla yeni bir bakanlık kurulacak.

Bazı bakanlıklar birleştiriliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birleşerek tek bir bakanlık olacak.

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 9 kurul geliyor

Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı çatısı altına girecek. Yeni sistemde, Cumhurbaşkanına bağlı kurullar, politika üretme araçları olarak görev yapacak.

9 yeni kurul oluşturulacak. Bu kurullar, her alanda stratejik ve uzun vadeli vizyonlar belirleyecek, bakanlıklara yol gösterecek.

İşte o kurullar

Bunlar, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu.

Yeni sistemde 8 başkanlık

Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar başlığında, 8 birim yer alacak.

Genelkurmay ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Devlet Denetleme Kurulu bu çerçevede görev yapacak.

Genelkurmay, MGK, MİT ve Diyanet İşleri de yer alacak

MGK Genel Sekreterliği, MİT ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı da başkanlığa dönüştürülüyor. Ayrıca Strateji ve Bütçe ile İletişim başkanlıkları oluşturulacak.

4 ofis kurulacak

Yeni sistemde doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı çalışacak 4 ofis kurulacak.

Ofisler, Finans, İnsan Kaynakları, Dijital Dönüşüm ve Yatırım alanlarında rol oynayacak.

Cumhurbaşkanı yardımcıları geliyor

Başbakanlık makamının kalkmasıyla yürütme yetkisi de Cumhurbaşkanı’na geçecek. Cumhurbaşkanı, "devlet başkanı" sıfatı kazanacak.

Ve "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" gelecek. Daha önce başbakanı atayan Cumhurbaşkanı, artık cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atama ve görevlerine son verme yetkisine sahip olacak.

Bakanlar artık dışarıdan

Milletvekilleri bakan olamayacak, dışarıdan atanacak. Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.

Cumhurbaşkanı yürütmeyle ilgili konularda kararname çıkarabilecek.

OHAL yetkisi

Cumhurbaşkanı; seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerin yaygınlaşması hallerinde de Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edebilecek.

TBMM'de ne değişecek?

Ancak Meclis OHAL sürecinde söz sahibi olacak. Meclis kararı ile OHAL kaldırılabilecek. Meclis, Cumhurbaşkanı'nın icraatlarını da denetleyebilecek.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Bütçe kanun teklifini Cumhurbaşkanı sunacak

Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşüp, üye tam sayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek.

Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini TBMM'ye sunacak.

Meclis'te ilk toplantı 8 Temmuz'da

Kesin sonuçların açıklamasının ardından Meclis takvimi de işlemeye başlayacak.

Meclis iç tüzüğünü göre TBMM Genel Kurulu, YSK'nın kesin sonuçları ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'da toplanacak.

En yaşlı milletvekilli geçici Meclis Başkanı

Yeni dönemin ilk toplantısı 8 Temmuz'da yapılacak. İlk birleşimde en yaşlı milletvekilli geçici başkanlık görevini üstlenecek.

İç tüzük, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı işaret ediyor. Ancak Baykal'ın sağlık durumunun el vermemesi durumunda isim değişecek.

Baykal'ın yerine Bahçeli koltuğa oturabilir

Meclis'in en yaşlı ikinci ismi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçici başkanlık koltuğuna oturacak.

Milletvekili seçilen 600 isim Genel Kurul'da yemin edecek. Resmen görevlerine başlayacak.

Erdoğan'ın yeminiyle Başbakanlık sona eriyor

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek.

Parlamenter sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım ve 65. hükümetin görevi, Cumhurbaşkanı'nın yemin etmesi ile sona erecek.

Atamalar yapılacak, Başkan Yardımcıları belli olacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı Erdoğan sayısı 26'dan 16'ya düşürülen bakanlıklara atamalar yapacak. Başkan Yardımcılarını seçecek.

Ve Meclis Başkanı seçimi için de takvim işlemeye başlayacak.

Adaylık başvuruları başlıyor

Meclis'in toplandığı ilk birleşimde, Meclis Başkanlığı için adaylık başvuruları alınacak.

Milletvekili yemin töreninden sonra, ilk 5 gün içinde TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı için adaylık başvuruları yapılacak.

İkinci 5 günlük sürede de seçimler gizli oylama ile gerçekleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber