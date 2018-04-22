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Buradasınız : » » Seçim takvimi uyum yasaları geçtikten sonra açıklanacak

Seçim takvimi uyum yasaları geçtikten sonra açıklanacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" dedi.

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Seçim takvimi uyum yasaları geçtikten sonra açıklanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim takvimiyle ilgili açıklama yaptı.

Güven, "seçim takvimiyle ilgili kamuoyunda yıpratıcı şekilde açıklamaların yer aldığını" ifade ederek, bu tür açıklamaların hem YSK'ya hem de Türk demokrasisine zarar verdiğini belirtti. 

"Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz."

 

 

YSK Başkanı Güven, İYİ Parti'nin seçimlere katılıp katılmayacağı konusundaki sorulara ise, "Siyasi partilerin ne şekilde seçime girebilecekleri Siyasi Partiler Kanunu'nda yazıyor. Herhangi bir siyasi partiyle ilgili bir tespitimiz yok" yanıtını verdi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: ysk, seçim, Sadi Güven, 24 Haziran, uyum yasaları, seçim takvimi
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